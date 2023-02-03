اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت، 13 رجب 1444 هجرية، الموافق 4 فبراير 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:55، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:58 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:46 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 13 رجب 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر:

مكة – 5:39

المدينة – 5:42

الرياض – 5:14

○ موعد أذان الظهر:

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر:

مكة – 3:49

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب:

مكة – 6:13

المدينة – 6:09

الرياض – 5:41

○ موعد أذان العشاء:

مكة – 7:43

المدينة – 7:39

الرياض – 7:11