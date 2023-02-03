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اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
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اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

اليوم السبت.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
١٢:٢٣:١٩ ص، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت، 13 رجب 1444 هجرية، الموافق 4 فبراير 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:55، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:58 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:46 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 13 رجب 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر:

مكة – 5:39

المدينة – 5:42

الرياض – 5:14

○ موعد أذان الظهر:

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر:

مكة – 3:49

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب:

مكة – 6:13

المدينة – 6:09

الرياض – 5:41

○ موعد أذان العشاء:

مكة – 7:43

المدينة – 7:39

الرياض – 7:11

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