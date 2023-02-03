مذهلة.. خبير طقس يكشف صورة مقربة لسطح كوكب عطارد

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نشر نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند صورة مقربة لسطح كوكب عطارد أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس.

وكوكب عطارد هو أصغر الكواكب الثمانية في النظام الشمسي وهو أقرب كوكب إلى الشمس لهذا تصعب رؤيته من الأرض، حيث تبلغ المسافة بينه وبين والشمس حوالي 47.6كم.

الخالق عز وجل الأرض حبا بخصائص فريدة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه عند تأمل حال الكواكب الشمسية ومقارنتها بالأرض نجد أن الأخيرة حباها الخالق عز وجل بخصائص فريدة.

وأضاف أن الله تعالى ميز الأرض عن غيرها بصفات هندسية عجيبة، وبث فيها الحياة، وجعلها قرارًا وفراشًا وسكنًا ومهادًا وذلولًا؛ لنعبده الخلق حتى يأتيهم اليقين.

أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر

وأشار أيضًا إلى أنه في هذه الأيام أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون قريبًا من الأسبوع الأول من نوفمبر، بينما أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر فبراير، وبينهما حوالي نصف ساعة تقريبًا.

موقع الدائرة القطبية ليس ثابتًا طول الدهر

وبين أن موقع الدائرة القطبية ليس ثابتًا على 33َ 66ْ طول الدهر، بل يتحرك وفقًا لترنح محور الأرض الذي يعادل نحو درجتين خلال 40 ألف سنة؛ وأنه يكون هذا ربما بسبب قوة المد والجزر المتسببة من جاذبية القمر ومداره، وعليه فالدائرة القطبية الشمالية حاليًا تتحرك شمالًا بمقدار 15م سنويًا.

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