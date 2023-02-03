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توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن مدة التحقق من رقم الآيبان البنكي
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توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن مدة التحقق من رقم الآيبان البنكي

توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن مدة التحقق من رقم الآيبان البنكي

توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن مدة التحقق من رقم الآيبان البنكي
١٢:٠٦:٤١ ص، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب خدمة المستفيدين لنظام الضمان الاجتماعي المطور، أن مدة التحقق من رقم الايبان البنكي، هي من 10 إلى 15 يوم عمل.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن مدة التحقق من رقم الايبان البنكي، هي من 10 إلى 15 يوم عمل، وذاك كأحد أقصى، وستصل رسالة على رقم جوال المستفيد بعد الانتهاء من عملية التحقق.

آلية تقديم شكوى مالية على الاستحقاق

في الوقت نفسه، حددت وزارة الموارد والبشرية والتنمية الاجتماعية، آلية تقديم شكوى مالية على استحقاق الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن احتساب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهرياً يكون بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وأضافت أنه في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

كما كشف برنامج التأهيل الشمال للضمان الاجتماعي المطور، أن تقدير الاستحقاق أمر أساسي في نظام الضمان الاجتماعي.

تفعيل أيقونة الشكوى المالية

في الوقت نفسه، أوضح الضمان الاجتماعي أن أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة، مبينًا أنه لن يتم تفعيل أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة ولمدة 30 يوم من إيداع الدفعة، أما إذا كانت دفعة قديمة فلا تظهر الأيقونة لان المدة المسموح بها قد انتهت.

وأكد أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال:

1 – الدخول على  أيقونة برامج الدعم “الخاصة بي”.

2 –  اختيار برنامج “الضمان الاجتماعي”، والتأكد من الطلب.

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توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن تفعيل أيقونة الشكوى المالية

الكلمات الدلالية:
آلية تقديم شكوى مالية أخبار السعودية الضمان الاجتماعي رقم الايبان البنكي

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