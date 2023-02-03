اليمن: مليشيات الحوثي تحاصر المدنيين في صعدة لإجبارهم على هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام بالمجلس الرئاسي اليمين معم الإيراني، أن مليشيات الحوثي تواصل حصارها للمدنيين في محافظة صعدة.

فرض حصار محكم على المدنيين

وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أن اليمن يدين ويستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي بتسيير حملة عسكرية مكونة من عشرات الأطقم والآليات والمدرعات على عزلة بركان بمديرية رازح محافظة صعدة، وفرض حصار محكم على المدنيين في المنطقة منذ ثلاثة أيام، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات.

إعدام 16 من أبناء المحافظة

وأكد أن محافظة صعدة دفعت ولا تزال ثمنًا باهظًا للإرهاب الحوثي، وعانت ولا تزال الأمرين من سلوكها العدواني تجاه كل من يرفض فكرها الضال وممارساتها الإجرامية، ومن تلك الجرائم أوامرها بإعدام 16 من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية.

اليمن يطالب المجتمع الدولي بردع الحوثي

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان مطالبين بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين في عزلة بركان بمديرية رازح، وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة العسكرية والحصار بشكل فوري عن المنطقة.

اعتراض سفينة إيرانية على متنها 20 صاروخ موجه

وأشار إلى أن البحرية الفرنسية، اعترضت سفينة إيرانية على متنها3000 بندقية ونصف مليون طلقة و20 صاروخ موجه، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعكس محاولات نظام الملالي تصدير أزماته الداخلية، وفشله على الصعيد السياسي والاقتصادي والتغطية على الفضائع التي يرتكبها بحق الشعب الإيراني.

اقرأ أيضًا:

اليمن يُدين عمليات سطو و نهب الحوثي للمستثمرين في القطاع الصحي

اليمن تدعو اليونيسيف للتحقيق في انتهاكات الحوثي للشعب اليمني

اليمن: هناك خيارات قاسية تنتظر مليشيا الحوثي ردًا على جرائمها المستمرة