دراسة مفاجئة: اكتشاف جزيئات بلاستيك في شرايين وأوردة الإنسان

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أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة “هل” البريطانية، جزيئات بلاستيك دقيقة في شرايين وأوردة البشر، في سابقة هي الأولى من نوعها، وهو مما يشير إلى تفاقم أزمة تلوث البلاستيك إلى مستويات لم ندركها من قبل.

وقال الباحثون إن تلك الجزيئات الدقيقة من البلاستيك المستخدم في تغليف المواد الغذائية والطلاء، مشيرة إلى أن تلك المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تمر إلى أنسجة الأوعية الدموية، وهو أمر يجهلون تداعياته الصحية حتى الآن.

وأضافت الدراسة أن الباحثون اكتشفوا هذه الجزيئات عندما حللوا أنسجة من الوريد مأخوذة من مرضى يخضعون لعمليات جراحية في القلب.

بلاستيك في الأنسجة

وأشارت الدراسة إلى أن البلاستيك موجود في هذه الأنسجة بنسبة 15 جسيمًا دقيقًا لكل جرام من أنسجة الوريد، بما في ذلك 5 أنواع مختلفة من البوليمرات.

وبحسب الدراسة، تشمل البوليمرات التي عُثر عليها المادة الموجودة في الطلاء الصناعي، والورنيشات، والمينا، وأسيتات البوليفينيل، وهي مادة لاصقة موجودة في تغليف المواد الغذائية والنايلون، وفينيل الكحول الإيثيلي المستخدم في مواد التعبئة والتغليف المرنة.

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