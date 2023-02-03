البيت الأبيض يُصدر بيانًا عاجلًا بشأن منطاد التجسس الصيني.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن وجود المنطاد الصيني في الأجواء الأمريكية هو انتهاك واضح ومرفوض للقانون.

البنتاجون يستعرض خيارات التعامل مع المنطاد

وأوضح في بيان له، أن البنتاجون استعرض خيارات التعامل مع المنطاد الصيني، وأن وزير الدفاع اقترح عدم إسقاطه خوفا من المخاطر.

فيما كشفت وزارة الدفاع أن المنطاد الصيني يحلق في الأجواء الأمريكية وهي تدرس خيارات التعامل معه في ضوء ما قد يشكله من تهديد، مؤكدة أنها تدرس كل الاحتمالات المتعلقة بإمكانات استخدام هذا المنطاد.

تأجيل زيارة بلينكن إلى الصين

وفي بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أن الوزير بلينكن أبلغ نظيره الصيني بإلغاء زيارته على خلفية أزمة المنطاد مبينة أن زيارة بيجين في ظل قضية المنطاد غير مناسبة، مشيرة إلى أن بلينكن اعتبر وجود المنطاد عملا غير مسؤول وانتهاكًا واضحا لسيادة البلاد والقانون الدولي.

واشنطن: المنطاد الصيني لأغراض تجسسية

وكشف مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتقد أن المنطاد الصيني هو لأغراض تجسسية على الرغم من تصريحات بيجين الأخيرة، مشيرًا إلى أن زيارة بلينكن إلى الصين في ظل الظروف الحالية لن تكون بناءة ولهذا تم تأجيلها.

الصين تصدر بيانًا رسميًا عاجلًا

من ناحيتها، أصدرت الصين ردًا رسميًا بشأن حول المنطاد الذي تم رصده في سماء الولايات المتحدة، ‏والمزاعم الأمريكية بأنه مخصص لأغراض التجسس.‏

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية – حسب “سبوتنيك” – أن المنطاد من الصين، وهو عبارة عن منطاد مدني يستخدم لأغراض البحث، وخاصة لأغراض الأرصاد الجوية، مؤكدة أنه نتيجة تأثر المنطاد برياح سائدة من الغرب باتجاه الشرق، وبقدرة توجيه ذاتية محدودة، انحرف بعيدًا عن مساره المخطط له.

وأكدت أن بكين تأسف للدخول غير المقصود للمنطاد إلى المجال الجوي الأمريكي، وأن بكين تتواصل مع الجانب الأمريكي والتعامل بشكل صحيح مع هذا الوضع غير المتوقع الناجم عن القوة القاهرة.

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