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“مازدا” تكشف 18 ميزة حصرية لأحدث سياراتها العائلية (صور)

“مازدا” تكشف 18 ميزة حصرية لأحدث سياراتها العائلية (صور)

“مازدا” تكشف 18 ميزة حصرية لأحدث سياراتها العائلية (صور)
١١:٠٥:٤٧ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت “مازدا” عن سيارة CX-90 الجديدة التي صنّفت من بين أجمل السيارات العائلية وأكثرها تميز، حيث تأتي السيارة الجديدة شبيهة بعض الشيء بسيارات CX-60 الجديدة، بحسب “روسيا اليوم.

 مميزات السيارة

وجاءت السيارة بمميزات عديدة من بينها الآتي:

1- هيكل أكبر

2- تغيّر فيها شكل ممتصات الصدمات

3- تصميم الكروم الذي يزين العناصر الخارجية

4- جهّزت بزجاج جانبي أكبر

5- حصلت على إطارات بمقاس 21 إنشا

6- حصلت المركبة من الداخل على نظام مولتيميديا متطور

7- حصلت على واجهة قيادة فيها شاشتان بمقاس 10.25 و12.3 بوصة

8- زودت بنظام صوتيات مدعوم بـ 12 مكبر صوت من Bose

9- كما زودت بـ 3 صفوف من المقاعد المجهزة بنظام تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

10- زوّدت السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث

11- تم تزويجها بأنظمة الرؤية المحيطية عبر الكاميرات

12 – حساسات للضوء والمطر

13- حساسات مسافات أمامية وخلفية

14- نظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات

15- نظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

16- تعمل بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين بسعة 2.5 ومحركا كهربائيا يولدان معا عزما يعادل 327 حصانا

17- كما جهّزت بنظامي دفع أمامي ورباعي

18- حصلت على أنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرقات.

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