“مازدا” تكشف 18 ميزة حصرية لأحدث سياراتها العائلية (صور)
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أعلنت “مازدا” عن سيارة CX-90 الجديدة التي صنّفت من بين أجمل السيارات العائلية وأكثرها تميز، حيث تأتي السيارة الجديدة شبيهة بعض الشيء بسيارات CX-60 الجديدة، بحسب “روسيا اليوم.
مميزات السيارة
وجاءت السيارة بمميزات عديدة من بينها الآتي:
1- هيكل أكبر
2- تغيّر فيها شكل ممتصات الصدمات
3- تصميم الكروم الذي يزين العناصر الخارجية
4- جهّزت بزجاج جانبي أكبر
5- حصلت على إطارات بمقاس 21 إنشا
6- حصلت المركبة من الداخل على نظام مولتيميديا متطور
7- حصلت على واجهة قيادة فيها شاشتان بمقاس 10.25 و12.3 بوصة
8- زودت بنظام صوتيات مدعوم بـ 12 مكبر صوت من Bose
9- كما زودت بـ 3 صفوف من المقاعد المجهزة بنظام تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.
10- زوّدت السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث
11- تم تزويجها بأنظمة الرؤية المحيطية عبر الكاميرات
12 – حساسات للضوء والمطر
13- حساسات مسافات أمامية وخلفية
14- نظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات
15- نظام تثبيت السرعة أثناء السفر.
16- تعمل بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين بسعة 2.5 ومحركا كهربائيا يولدان معا عزما يعادل 327 حصانا
17- كما جهّزت بنظامي دفع أمامي ورباعي
18- حصلت على أنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرقات.
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