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“الاتحاد الأوروبي” يحدد سقف لسعر برميل النفط الروسي
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“الاتحاد الأوروبي” يحدد سقف لسعر برميل النفط الروسي

“الاتحاد الأوروبي” يحدد سقف لسعر برميل النفط الروسي

“الاتحاد الأوروبي” يحدد سقف لسعر برميل النفط الروسي
١٠:٥٢:٤١ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد وافقت على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، بحسب “روسيا اليوم”.

وقال دبلوماسيون إن سقف الأسعار الذي اتفق عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 هو 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.

تحديد سقوف لأسعار النفط

من جهتها، كشفت الحكومة السويدية أن “سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا  على تحديد سقوف لأسعار المنتجات البترولية قبل اعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس الأوروبي”.

وأضافت “إنه اتفاق مهم يندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا”.

وبموجب الاقتراح، يبدأ التطبيق في الخامس من فبراير، بالتزامن مع بدء تطبيق الحظر الأوروبي على منتجات النفط الروسية.

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