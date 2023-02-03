هل هناك علاقة بين الوزن الزائد والإصابة بالسرطان؟.. طبيب يكشف مفاجأة

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كشف الدكتور إيفان ستيليدي مدير مركز بلوخين الوطني الطبي لبحوث الأورام، أن الوزن الزائد والسمنة هما من عوامل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وأوضح أن الدراسات العلمية تشير إلى أن نسبة السمنة تزيد من خطر الإصابة بعدة أنواع من الأورام الخبيثة بما فيها سرطان القولون والثدي والرحم والبنكرياس وتتراوح درجة هذه المخاطر بين 30 و70 %”.

الوزن الزائد والسمنة

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة تضطرب عندهم عملية إنتاج المواد النشطة بيولوجيا والسيتوكينات ويرتفع مستوى إنترلوكين-6 في الدم وعامل نخر الورم ألفا وجزيئات أخرى”.

وأضاف: “يصيب الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة اضطراب في تركيب ميكروبيوم الأمعاء، الذي يعتبره العلماء أحد الأسباب الرئيسية لتطور سرطان القولون”.

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