الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بسبب الضباب الكثيف.. تنبيه عاجل للسائقين بتوخي الحذر خلال القيادة بهذه الطرق
اكتشاف دواء جديد يقلل من ظهور علامات الشيخوخة
شرطة المدينة تقبض على شخص لحمله سلاحًا ناريًا وقيامه بهذا الأمر
انخفاض أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يباع بـ 81 دولار للبرميل
ويكشفون مفاجأة.. علماء يبتكرون نوعًا جديدًا من الجليد بنفس كثافة الماء
“تقويم التعليم”: يجب أن تكون الرخصة المهنية مع كافة المعلمين في هذا الموعد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اكتشاف دواء جديد يقلل من ظهور علامات الشيخوخة

اكتشاف دواء جديد يقلل من ظهور علامات الشيخوخة

اكتشاف دواء جديد يقلل من ظهور علامات الشيخوخة
١٠:٥٠:٣٧ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توصل علماء في جامعة كولومبيا إلى دواء يقلل من علامات شيخوخة الخلايا الجذعية ما يسمح بتحسين عمل القلب والأوعية الدموية والقدرات المعرفية والقوة العضلية، بحسب مجلة Nature Cell Biology.

وقال العلماء إن عددا بسيطا من الخلايا الجذعية الموجودة في نخاع العظام تساعد على تركيب جميع خلايا الدم في الجسم، ولكن هذه الخلايا الجذعية مع التقدم بالعمر تتغير وتنتج كمية أقل من خلايا الدم الحمراء (ما يؤدي إلى فقر الدم) وكمية اقل من خلايا المناعة (ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى).

وكان الباحثون في السابق قد حاولوا تجديد الخلايا الجذعية في الفئران عن طريق ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي بسعرات حرارية محددة. بيد أن هذه المحاولات لم تعط نتائج إيجابية.

زرع الخلايا الجذعية

كما حاولو ا زرع الخلايا الجذعية المسنة في نخاع عظام صغير العمر. وكذلك عن طريق نقل الدم. بيد أن جميع هذه المحاولات لم تعط النتائج المطلوبة.

واستخدم الباحثون طرقا متقدمة في دراسة نخاع العظام واتضح لهم أن القدرة الإنتاجية لمنطقة إنتاج الخلايا الجذعية تتدهور بمرور الوقت ما يؤدي إلى اختلال الخلايا الجذعية في الدم.

واكتشف الباحثون أن جزيئات البروتين IL-1B المضادة للالتهابات المأخوذ من نخاع عظم مسن تلعب دورا خاصا في ظهور علامات الشيخوخة، وأدى حجبه باستخدام عقار anakinra إلى تجدد الخلايا الجذعية وشفاء الخلايا الجذعية في الدم.

اقرأ أيضا:

اختراق طبي مذهل.. تصنيع «أنسجة للعين» من الخلايا الجذعية والطباعة ثلاثية الأبعاد

الكلمات الدلالية:
الشيخوخة القلب القلب والأوعية الدموية باحثون جامعة كولومبيا كولومبيا

مواد ذات صلة

المزيد
ضبط «حدث» مارس التفحيط بسيارة والدته في الرياض

ضبط «حدث» مارس التفحيط بسيارة والدته في الرياض

٠٢:٠٤ م، السبت، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦
«خالد الفيصل» يدعو الرئيس اللبناني لزيارة الرياض بتوجيهات من خادم الحرمين

«خالد الفيصل» يدعو الرئيس اللبناني لزيارة الرياض بتوجيهات من خادم الحرمين

٠٦:٤٩ م، الأثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠١٦
بالفيديو.. «إعصار» يسبب تصادم عددٍ من السيارات بـ«أحد رفيدة»

بالفيديو.. «إعصار» يسبب تصادم عددٍ من السيارات بـ«أحد رفيدة»

١١:٣٦ م، الأثنين، ٢٧ مارس ٢٠١٧
“الصناعة”: قبول 3 متنافسين لرخصة كشف موقع الخنيقية التعديني

“الصناعة”: قبول 3 متنافسين لرخصة كشف موقع الخنيقية التعديني

١٢:٠٥ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *