اكتشاف دواء جديد يقلل من ظهور علامات الشيخوخة

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توصل علماء في جامعة كولومبيا إلى دواء يقلل من علامات شيخوخة الخلايا الجذعية ما يسمح بتحسين عمل القلب والأوعية الدموية والقدرات المعرفية والقوة العضلية، بحسب مجلة Nature Cell Biology.

وقال العلماء إن عددا بسيطا من الخلايا الجذعية الموجودة في نخاع العظام تساعد على تركيب جميع خلايا الدم في الجسم، ولكن هذه الخلايا الجذعية مع التقدم بالعمر تتغير وتنتج كمية أقل من خلايا الدم الحمراء (ما يؤدي إلى فقر الدم) وكمية اقل من خلايا المناعة (ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى).

وكان الباحثون في السابق قد حاولوا تجديد الخلايا الجذعية في الفئران عن طريق ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي بسعرات حرارية محددة. بيد أن هذه المحاولات لم تعط نتائج إيجابية.

زرع الخلايا الجذعية

كما حاولو ا زرع الخلايا الجذعية المسنة في نخاع عظام صغير العمر. وكذلك عن طريق نقل الدم. بيد أن جميع هذه المحاولات لم تعط النتائج المطلوبة.

واستخدم الباحثون طرقا متقدمة في دراسة نخاع العظام واتضح لهم أن القدرة الإنتاجية لمنطقة إنتاج الخلايا الجذعية تتدهور بمرور الوقت ما يؤدي إلى اختلال الخلايا الجذعية في الدم.

واكتشف الباحثون أن جزيئات البروتين IL-1B المضادة للالتهابات المأخوذ من نخاع عظم مسن تلعب دورا خاصا في ظهور علامات الشيخوخة، وأدى حجبه باستخدام عقار anakinra إلى تجدد الخلايا الجذعية وشفاء الخلايا الجذعية في الدم.

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