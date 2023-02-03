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ويكشفون مفاجأة.. علماء يبتكرون نوعًا جديدًا من الجليد بنفس كثافة الماء

ويكشفون مفاجأة.. علماء يبتكرون نوعًا جديدًا من الجليد بنفس كثافة الماء

ويكشفون مفاجأة.. علماء يبتكرون نوعًا جديدًا من الجليد بنفس كثافة الماء
١٠:٤٩:٢٨ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة “ساينس توداي” المتخصصة، عن نوع جديد وغريب من الجليد بنفس كثافة الماء السائل.

وحسب الدراسة فقد ابتكر العلماء عن طريق استخدام درجات حرارة شديدة البرودة، وبعض الكرات الفولاذية، نوعًا جديدًا من الجليد.

صنع أنواع أخرى من الجليد

وأوضح فريق البحث، أن الجليد المعروف باسم الجليد غير المتبلور المتوسط الكثافة يتلاءم مع فجوة في المياه المجمدة، حيث تم صنع أنواع أخرى من الجليد غير المتبلور من قبل، لكنها كانت إما أقل كثافة أو أكثر كثافة من الماء السائل، وأن هذه النسخة المعتدلة الجديدة من الجليد غير المتبلور تقع في المنتصف.

وأضاف – حسب “سبوتنيك” – أنه عندما يتشكل الجليد الطبيعي على الأرض، تتراكم جزيئاته في بنية بلورية منظمة، وهذا الجليد البلوري هو أحد المراوغات الغريبة للماء، لأنه يطفو على الماء السائل في حالته الصلبة بدلا من الغرق.

صنع جليد غير متبلور عالي الكثافة

وبين أن الجليد غير المتبلور المنخفض الكثافة الذي تم اكتشافه عن طريق إيداع بخار الماء على الأسطح الشديدة البرودة، في درجات حرارة شديدة الانخفاض منخفضة.

مفاجأ علمية حول الأقمار الجليدية للكواكب

وكشف الفريق عن مفاجأة علمية، بأن الجليد غير المتبلور المتوسط الكثافة قد يحدث بشكل طبيعي على الأقمار الجليدية للكواكب الغازية العملاقة، حيث تضغط قوى الجاذبية للعوالم الهائلة وتذيب جليد الأقمار.

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الكلمات الدلالية:
الأقمار الجليدية الثلج الجليد غير المتبلور الكواكب كثافة الماء نوع من الجليد

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