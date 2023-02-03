شرطة المدينة تقبض على شخص لحمله سلاحًا ناريًا وقيامه بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل سلاحًا ناريًا في أحد الأحياء.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، حسبما أفاد حساب الأمن العام في موقع “تويتر”.

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.

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عقوبة حيازة سلاح ناري

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:

– استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.

– استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.

– حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.

– السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.

ـ – نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.

– فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.

– مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.

– إصلاح الأسلحة غير المرخصة.

– صنع ذخيرة أسلحة الصيد .

– تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.

– تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.

– تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.

– مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.