انخفاض أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يباع بـ 81 دولار للبرميل

تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بالتزامن مع تلاشي المخاوف حيال نقص الإمدادات النفطية بالأسواق.

جاء ذلك بعد بدء تطبيق الحظر الأوروبي المفروض على واردات النفط الروسية هذا الشهر وتأثيره السلبي المحتمل على صادرات النفط الروسية.

وانخفضت العقود الفورية للخام الأمريكي بنسبة 0.83% لتسجل 75.21 دولار للبرميل. وفي الوقت ذاته، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.83% لتسجل 81.54 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط أمس

وأمس، ارتفعت أسعار النفط بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، وذلك بسبب ضعف الدولار، في الوقت الذي ساعد فيه قرار “أوبك+” والخاص بمواصلة خفض الإنتاج في تهدئة مخاوف من زيادة المعروض.

وبحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، بما يعادل 0.63%، إلى 83.36 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.69%، إلى 76.94 دولار للبرميل.

انخفاض 3 % الليلة الماضية

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3%، أمس، بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.

في الوقت نفسه، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وما زال يعد “باستمرار الزيادة” في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

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