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“تقويم التعليم”: يجب أن تكون الرخصة المهنية مع كافة المعلمين في هذا الموعد
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“تقويم التعليم”: يجب أن تكون الرخصة المهنية مع كافة المعلمين في هذا الموعد

“تقويم التعليم”: يجب أن تكون الرخصة المهنية مع كافة المعلمين في هذا الموعد

“تقويم التعليم”: يجب أن تكون الرخصة المهنية مع كافة المعلمين في هذا الموعد
١٠:٤٧:١٢ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الحساب الرسمي لـ ‏”تقويم التعليم”، إنه بنهاية عام 2024 يجب أن تكون الرخصة المهنية مع كافة المعلمين والمعلمات ممن علاوتهم مستمرة.

وفي وقت سابق،أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، عن حصول برنامج واحد على الاعتماد البرامجي المشروط.

كما أعلنت عن تحويل خمسة برامج أكاديمية في أربع جامعات سعودية من اعتماد برامجي “مشروط” إلى اعتماد برامجي “كامل”.

برنامج الهندسة الميكانيكية

وحصل برنامج الهندسة الميكانيكية في جامعة الجوف على الاعتماد البرامجي المشروط من فبراير 2023م حتى يناير 2025م، كما تم تحويل خمسة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي:

1 – برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اعتبارًا من فبراير 2023م – إبريل 2026م.

2 – برنامج إدارة الأعمال في جامعة الملك خالد من فبراير 2023م – ديسمبر 2025م.

3 – برنامج الملابس والنسيج في جامعة الملك عبدالعزيز من فبراير 2023م – إبريل 2026م.

4 ، 5 – برنامجا التأمين وإدارة المخاطر وإدارة الموارد البشرية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا من فبراير 2023م – فبراير 2027م.

رفع جودة التعليم والتدريب

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، والتي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

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الكلمات الدلالية:
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