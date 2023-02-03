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تحذير عاجل من أمن الطرق للسائقين بخصوص الرعد والبرق
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تحذير عاجل من أمن الطرق للسائقين بخصوص الرعد والبرق

تحذير عاجل من أمن الطرق للسائقين بخصوص الرعد والبرق

تحذير عاجل من أمن الطرق للسائقين بخصوص الرعد والبرق
١٠:٤٧:٠٢ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الجمعة، تحذيرًا مهمًا للسائقين بخصوص حالة من الرعد والبرق في جميع المناطق.

تحذير عاجل من حدوث البرق والرعد

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه لسلامة الجميع عند حدوث البرق والرعد وتغير أحوال الطقس، فلابد من إتباع الآتي:

1 – الابتعاد عن المناطق المرتفعة.

2 – الابتعاد عن اللوحات المعدنية.

3 – القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة.

4 – الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأماكن الكهرباء.

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وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، نبهت مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من “الخرمة ، المويه ، تربة ، رنية “، بضرورة أخذ الحذر والحيطة في أثناء القيادة، مؤكدة أن المنطقة تشهد أتربة مثارة؛ ما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، والحذر خلال القيادة ضروري لسلامة الجميع.

في وقت سابق، أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، إغلاق طريق الهدا، في الاتجاهين، احترازيا، بسبب هطول الأمطار.

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الكلمات الدلالية:
أمن الطرق الرعد والبرق تحذير عاجل حالة الطقس سرعة القيادة

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