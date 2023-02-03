بسبب “مزحة”.. انهيار أسهم مطاعم السوشي اليابانية

تواصل – وكالات:

تعرضت أسهم عدد من شبكات مطاعم سوشي يابانية، للانهيار في البورصة، ولجأت بدورها إلى رفع دعاوى قضائية، بسبب سلسلة من المزحات السمجة، منها مثلاً مراهق يلعق أصابعه ثم يلمس قطعة من السمك النيء على الحزام الناقل.

وتداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية بكثافة في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو تُظهر هذا النوع من النكات التي تثير الشكوك في نظافة المطاعم ومطابقتها المعايير الصحية، ووصف هؤلاء هذه الوقائع بأنها “سوشي تيرو”، اختصارًا لعبارة “إرهاب السوشي”.

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تفاصيل الفيديوهات

ووفقًا لوكالة “فرانس برس”، فقد تبيّن أن بعض لقطات الفيديو صوّرت قبل أسابيع أو حتى قبل سنوات.

وفي مقطع فيديو شوهد نحو 40 مليون مرة على “تويتر”، يلعق زبون شاب زجاجة صلصة الصويا وحافة فنجان شاي ثم يضعه على رف، وبعدها يلعق أصابعه قبل أن يلمس، وهو يضحك، قطعة سوشي على الحزام الدوّار الذي يحمل القطع وينقلها بين الزبائن.

وأدت اللقطات التي صوّرت في سلسلة مطاعم “سوشيرو” (Sushiro) في جيفو بوسط اليابان، إلى انخفاض سعر أسهم الشركة الأم للمطعم بنسبة تناهز 5 في المائة يوم الثلاثاء.

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى زبائن في سلاسل مطاعم منافسة يضعون الواسابي على أطباق السوشي التي تمر أمامهم، أو يلعقون الملعقة في أوعية الشاي الأخضر المجفف.

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ضجة واسعة في اليابان

غير أن هذه الحوادث التي يبدو أنها غير متصلة، أثارت ضجة واسعة في اليابان المعروفة بصرامة معاييرها المتعلقة بالنظافة.

وكتب أحد المستخدمين اليابانيين على تويتر “إنه أمر مقزز”، بينما علّق آخر “لا يمكنني الذهاب بعد اليوم إلى مطاعم السوشي ذات الأحزمة الناقلة الدوّارة”.

وأعلنت شبكة مطاعم “سوشيرو” في بيان إن الشاب الذي ظهر في الفيديو الواسع الانتشار اعتذر ولكن رُفعت دعوى ضده.

وأضافت: “سنواصل الرد بحزم سواء أمام المحاكم المدنية أو الجنائية”. واكدت السلسلة أنها استبدلت كل زجاجات صلصة الصويا ونظفت كل فناجين المطعم وعززت إجراءات النظافة.

كذلك أعلنت شبكتا مطاعم أخريان هما “هاما سوشي” و”كورا سوشي”Hama-sushi عن دعاوى قضائية، وقررت إحداهما تركيب كاميرات لمراقبة العملاء.