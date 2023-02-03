بالفيديو.. مسن يروي معاناته مع التدخين ويكشف عن تركيب “جهاز إلكتروني” في جسمه

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أظهر مقطع فيديو أحد الرجال المسنين وهو يروي معاناته مع التدخين في مقطع فيديو مؤثر.

وظهر الرجل المسن وهو يضع جهازا في الناحية اليمنى من جسمه للتغلب على التأثير السلبي للدخان.

الجهاز يتم تغييره كل 8 سنوات

وأوضح أن الجهاز يتم تغييره كل ٨ سنوات، معبرا عن أمنيته أن يقلع الجميع عن التدخين، مضيفا: “لعنة الله على الدخان”.

وعبر الرجل عن مآساته التي يعيشها، قائلا: “كل شيء انعدم عندي، والدخان يجيب سرطان”.

خالد الرفاعي يعاني من مرض خطير

في سياق متصل، كشف الممثل خالد الرفاعي عن معاناته من مرضه الخطير بسبب شراهة التدخين، حيث كان يدخن 80 سيجارة في اليوم، مما أدى إلى معاناته من “نقص الأكسجين”.

وعلق الرفاعي على تطورات حالته الصحية في مقابلة مع فضائية “روتانا خليجية”، حيث يخضع للمتابعة والعلاج في مدينة الملك فهد الطبية، موضحًا أنه في البداية تم تشخيص حالته على أنها سرطان.

نقص الأكسجين

وتابع: “ذهبت إلى مستشفى خاص، والأطباء أخبروني أني مصاب بالسرطان، وبعد إجراء التحليل تبين عدم الإصابة بالسرطان، ولكن أعاني من نقص أكسجين”، موضحًا أنه في بعض الأحيان يتعرض لـ “نفضة” لايشعر بها، نتيجة بطء الأكسجين، وهذا كله بسبب التدخين.

وأكمل: “كنت أدخن 80 سيجارة في اليوم، وتوقفت عن التدخين منذ 4 سنوات ونصف، ولكن حتى الآن مازلت أعاني من المرض”.

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