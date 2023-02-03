منظمة حقوقية: الأمن الإيراني تعمد إطلاق النار على أعين المتظاهرين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير استقصائي، أن الأمن الإيراني تعمد إطلاق النار على أعين المتظاهرين.

إطلاق النار على أعين المحتجين كان مقصودًا

وأوضحت في تقرير لها حول تقييمها لحالات عديدة من إطلاق قوات الأمن الإيرانية النار على المتظاهرين في الرأس والوجه، مؤكدة أن إطلاق النار على العيون خلال الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد كان مقصودًا وممنهجًا.

استمرار الانتفاضة الشعبية في البلاد

وحسب ” إيران إنترناشيونال”، فقد تظاهر اليوم الجمعة، أهالي مدينة سنند غربي إيران مرددين هتافات ضد النظام الإيراني وضد المرشد علي خامنئي، مؤكدين استمرارية الانتفاضة الشعبية في البلاد.

ونددت مظاهرات عارمة في مدينة “كاليكش” بمحافظة كلستان، باستمرار الإقامة الجبرية المفروضة على عالم الدين مولوي محمد حسين كركيج وحرمانه من إمامة صلاة الجمعة في المدينة.

النظام الإيراني يعتقل اثنين من علماء الدين

فيما تظاهر أهالي مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، احتجاجا على اعتقال سلطات النظام لاثنين من علماء الدين، هما، إبراهيم كريمي ننله، ولقمان أميني. مرددين هتاف: “الموت لخامنئي”، محملين النظام مسؤولية صحة وسلامة عالمي الدين.

وقفة احتجاجية أمام سجن “رجائي شهر”

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه مجموعة “شباب أحياء طهران” إلى وقفة احتجاجية أمام سجن “رجائي شهر” في كرج، غربي طهران، لإنقاذ حياة السجين السياسي المضرب عن الطعام فرهاد ميثمي، الذي تدهورت صحته بشكل كبير جراء إضرابه عن الطعام لفترة طويلة، وسط تجاهل السلطات لمطالبه.

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