الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
منظمة حقوقية: الأمن الإيراني تعمد إطلاق النار على أعين المتظاهرين
“إيجار” توضح كيفية إضافة شروط على العقد الموحد
توضيح عاجل من “سكني” بشأن برنامج ولاء سكني وعقد الـ 4 سنوات
“الصحة” تناشد المرأة إجراء فحوصات دورية عبر 3 مراحل
“سكني” يكشف شروط إصدار شهادة الإشغال لمستفيدي “البناء الذاتي”
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

منظمة حقوقية: الأمن الإيراني تعمد إطلاق النار على أعين المتظاهرين

منظمة حقوقية: الأمن الإيراني تعمد إطلاق النار على أعين المتظاهرين

منظمة حقوقية: الأمن الإيراني تعمد إطلاق النار على أعين المتظاهرين
٠٩:٢٨:٢١ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير استقصائي، أن الأمن الإيراني تعمد إطلاق النار على أعين المتظاهرين.

إطلاق النار على أعين المحتجين كان مقصودًا

وأوضحت في تقرير لها حول تقييمها لحالات عديدة من إطلاق قوات الأمن الإيرانية النار على المتظاهرين في الرأس والوجه، مؤكدة أن إطلاق النار على العيون خلال الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد كان مقصودًا وممنهجًا.

استمرار الانتفاضة الشعبية في البلاد

وحسب ” إيران إنترناشيونال”، فقد تظاهر اليوم الجمعة، أهالي مدينة سنند غربي إيران مرددين هتافات ضد النظام الإيراني وضد المرشد علي خامنئي، مؤكدين استمرارية الانتفاضة الشعبية في البلاد.

ونددت مظاهرات عارمة في مدينة “كاليكش” بمحافظة كلستان، باستمرار الإقامة الجبرية المفروضة على عالم الدين مولوي محمد حسين كركيج وحرمانه من إمامة صلاة الجمعة في المدينة.

النظام الإيراني يعتقل اثنين من علماء الدين

فيما تظاهر أهالي مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، احتجاجا على اعتقال سلطات النظام لاثنين من علماء الدين، هما، إبراهيم كريمي ننله، ولقمان أميني. مرددين هتاف: “الموت لخامنئي”، محملين النظام مسؤولية صحة وسلامة عالمي الدين.

وقفة احتجاجية أمام سجن “رجائي شهر”

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه مجموعة “شباب أحياء طهران” إلى وقفة احتجاجية أمام سجن “رجائي شهر” في كرج، غربي طهران، لإنقاذ حياة السجين السياسي المضرب عن الطعام فرهاد ميثمي، الذي تدهورت صحته بشكل كبير جراء إضرابه عن الطعام لفترة طويلة، وسط تجاهل السلطات لمطالبه.

اقرأ أيضًا:

بعد تفجيرات طالتها.. أذربيجان ترد على إيران بقوة

النظام الإيراني يعتقل 185 شخصًا بمحافظة بلوشستان

احتجاجات إيران مستمرة ورئيس البرلمان يصفها بالـ هجينة

فضيحة أخلاقية.. تورط مسؤولين إيرانيين في أعمال مخلة بالآداب بالسويد

الكلمات الدلالية:
أعين المتظاهرين إطلاق النار إيران احتجاجات إيران كردستان منظمة حقوق الإنسان

مواد ذات صلة

المزيد
اليمنيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض تأييداً لضربات التحالف العربي

اليمنيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض تأييداً لضربات التحالف العربي

١٢:٠٢ ص، الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠١٥
بسبب مياه الأمطار.. إغلاق طريق العلا – المدينة مؤقتًا بالاتجاهين

بسبب مياه الأمطار.. إغلاق طريق العلا – المدينة مؤقتًا بالاتجاهين

٠١:٢٣ م، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
فيتامين لا يحظى باهتمام الكثيرين يحمي الدماغ من الشيخوخة

فيتامين لا يحظى باهتمام الكثيرين يحمي الدماغ من الشيخوخة

٠٣:٢٨ ص، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠٢٢
في هذه الدولة.. الشباب ممنوعون من شراء السجائر والتبغ مدى الحياة

في هذه الدولة.. الشباب ممنوعون من شراء السجائر والتبغ مدى الحياة

٠٤:٥٩ م، الثلاثاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *