توضيح عاجل من “سكني” بشأن برنامج ولاء سكني وعقد الـ 4 سنوات

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سكني المخصص لتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، أن برنامج ولاء سكني وعقد الـ 4 سنوات تم تصميمه من أجل خدمة المستفيدين.

ولاء سكني هو برنامج مصمم للمستفيدين

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه عبارة عن برنامج مصمم للمستفيدين الذين قاموا بتوقيع عقود تمويل من أجل تسهيل رحلة تجهيز وتأثيث منزلهم القادم من خلال توفير عدد من الخصومات الحصرية والمميزة لدى عدد من كبرى شركات الأثاث والتجهيزات المنزلية.

المركز الموحد للعناية بالمستفيدين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها دشنت المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 منتصف فبراير 2019، بهدف تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج “سكني” وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وآلية الحصول عليها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق وحلها بشكل مباشر.

شروط الاستفادة من الدعم السكني

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج “سكني”، وأن شروط الاستفادة من الدعم السكني، هي:

– نظام الحجز الإلكتروني موحد.

– إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني.

– يستوجب البناء خلال ثلاث سنوات كحد أقصى.

– لا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة الإشغال.

– يتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج.

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