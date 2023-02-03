“سكني” يكشف شروط إصدار شهادة الإشغال لمستفيدي “البناء الذاتي”

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كشف “برنامج سكني” عن شروط إصدار شهادة الإشغال، لمستفيدي برنامج البناء الذاتي.

جاء ذلك في رده على سؤال عبر حسابه في موقع “تويتر” لأحد مستفيدي برنامج سكني البناء الذاتي، حول ما إذا كان يجب توفير شهادة الإشغال بعد الانتهاء من البناء.

وقال البرنامج: “نود التنويه بأهمية مباشرة البدء بالبناء بعد توقيع عقد الدعم السكني والالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة مع سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم، والحرص على تحديث مراحل البناء حتى إصدار شهادة الإشغال وتسليمها لصندوق التنمية العقاري”.

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شهادة الإشغال

شهادة الإشغال المبنى هي شهادة تصدر بعد التأكد من مطابقة متطلبات المبنى للكود السعودي للمباني السكنية.

وتتضمن الشهادة:

١- رقم وتاريخ الرخصة.

٢- اسم واثبات مالك المبنى.

٣- عنوان المبنى وإحداثياته.

٤- رقم قطعة الأرض.

٥- نوع وثيقة الملكية ورقمها وتاريخها.

إجراءات إصدار شهادة الإشغال

تسجيل الدخول إلى بوابة عملاء الأمانة.

اختيار رخص البناء من قائمة الخدمات.

اختيار إنشاء طلب جديد.

اختيار نوع الخدمة طلب إصدار شهادة إشغال من القائمة المنسدلة.

اختيار المكتب الهندسي.

اختيار رقم رخصة البناء، وتقديم الطلب.

يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات و إعداد المخططات المطلوبة.

يتم إصدار فاتورة سداد.

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ماهو البناء الذاتي؟

البناء الذاتي واحد من الحلول التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان ضمن برنامج سكني، حيث تمكن المواطن من خلال هذا الخيار من بناء منزله بنفسه. في هذا الموضوع نتعرف أكثر على هذا المنتج وكل التفاصيل المتعلقة به.

وهذا المنتج على شكلين رئيسيين، إما الحصول على أرض من مخططات وزارة الإسكان وثم البناء ذاتيًا عليها، أو يكون لدى المواطن المستفيد أرض ويريد البناء عليها.

قرض التمويل بغرض البناء الذاتي تختلف قيمته بناءً على عدة عوامل، ويكون مدعوم الأرباح بالكامل للمستفيدين ممن يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

وبالإضافة إلى تمويل البناء الذاتي يشمل هذا المنتج الإشراف الهندسي والتصاميم الهندسية والمقاولين من وزارة الإسكان للمتابعة والإشراف على مراحل البناء للمستفيد.

شروط البناء الذاتي

الشروط المحددة للحصول على هذا النوع من التمويل هي ذاتها الشروط المحددة من وزارة الإسكان لمختلف المنتجات والحلول التمويلية الأخرى، وهي:

-أن تكون أسرة سعودية من زوج وزوجة وأبناء.

-أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عامًا.

-أن لا تكون الأسرة استفادت سابقًا من دعم وزارة الإسكان من أي البرامج التي تقدمها.

-أن لا تكون الأسرة امتلكت منزلاً مناسبًا خلال الخمسة سنوات الأخيرة من تاريخ تقديم الطلب.