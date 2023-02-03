“الصحة” تناشد المرأة إجراء فحوصات دورية عبر 3 مراحل

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نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” تحت عنوان “كوني بخير لأجلي”، مناشدة المرأة بضرورة إجراء فحوصات دورية للاطمئنان دائما على نفسها.

فحص الموجات فوق الصوتية

وأوضحت أنه يتم فحص الموجات فوق الصوتية 3 مرات أثناء فترة الحمل لمتابعة نمو الجنين وللاكتشاف المبكر لأي عيوب أو تشوهات خلقية.

وأضافت: الفحص الأول بين الأسبوع (11-14) من الحمل للتأكد من المدة الزمنية للحمل وعدم وجود التشوهات الخلقية

وتابعت: الفحص الثاني بين الأسبوع (18-22) من الحمل للتأكد من النمو الطبيعي للجنين وعدم وجود تشوهات خلقية

وواصلت: بالنسبة للفحص الثالث فيكون بين الأسبوع (30-34) من الحمل لأسباب طبية مختلفة منها تحديد مكان المشيمة.

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