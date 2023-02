بعد قرارات صادمة.. “ماسك” يفاجئ صانعي المحتوى في “تويتر” بخبر سار

تواصل – وكالات

في أحدث قراراته بشأم منصة التغريدات القصيرة، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيتم توزيع عائدات الإعلانات على بعض صانعي المحتوى في “تويتر”.

وقال ماسك في تغريدة نشرها مساء اليوم الجمعة، على حسابه في “تويتر”، “بدءًا من اليوم، سيشارك “تويتر” عائدات الإعلانات مع بعض صانعي المحتوى، وذلك عن الإعلانات التي تظهر في التغريدات المتسلسلة (الثريد)”.

وأضاف: “لكي تكون مؤهلاً، يجب أن يكون الحساب موثقا”.

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023