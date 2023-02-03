تحذير طبي من مكمّل لكمال الأجسام: أضراره خطيرة جدًا

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حذر الخبراء من مخاطر “أندروستينيون”، وهو أحد المكملات الغذائية التي يستخدمها الرياضيون لتضخيم العضلات ورفع مستويات هرمون التستوستيرون، لكونه يحمل بعض المخاطر الجسيمة.

ويتم الترويج للمكمل الذي يُعرف أيضًا باسم “أندرو”، للاستخدام لمرة واحدة لتحسين الأداء الرياضي عن طريق تحفيز نمو العضلات وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون. لكن بمجرد دخوله الجسم، فإنه له نفس مفعول الستيرويد ويمكن أن يشكل مخاطر صحية مماثلة.

وفي أكتوبر 2004، وقع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش قانون التحكم في المنشطات، مما يجعله هذا المكمل وغيره من الأدوية التي تعتمد على الستيرويد خاضعة للرقابة.

واستند القرار إلى عدد قليل من الدراسات التي أجريت على الأندروستينيون، مما دفع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى الاعتقاد بأن استخدامه قد يزيد من مخاطر حدوث مشاكل صحية خطيرة بسبب تحوله في الجسم إلى هرمونات التستوستيرون وشكل معين من هرمون الاستروجين.

وفي حين أن مكملات الأندروستينيون التي تُصرف دون وصفة طبية محظورة حاليًا بالولايا المتحدة، إلا أنه لايزال بإمكان الأطباء وصفها للأغراض الطبية، بحسب وكالة “يو بي آي”.

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مكملات الأندروستينيون

وفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا على الإنترنت في مجلة “موليكيولز” العلمية، يمكن للأطباء تقديم جرعات الأندروستينيون للوقاية من بعض الأمراض المزمنة أو علاجها. لكنه مرتبط بالعديد من الآثار الجانبية.

وفقًا لمركز الأبحاث الطبية “مايو كلينك”، يمكن أن يؤدي استخدام مكملات الأندروستينيون على المدى الطويل من قبل الرجال إلى ضمور الخصية والعجز الجنسي وتطور الخصائص الأنثوية مثل تضخم الثدي.

وقد تصاب النساء اللواتي يستخدمنه بخصائص ذكورية مثل الصلع الذكوري، وتضخيم الصوت، وزيادة شعر الوجه، وتضخم البظر. ويمكن أن تصاب النساء أيضًا بدورات شهرية غير طبيعية ونزيف غير طبيعي وجلطات دموية. ويمكن أن يزيد الأندروستينيون أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم.

بين الأطفال والمراهقين، يمكن أن يعرضهم الأندروستينيون لخطر نفس التأثيرات الهرمونية مثل البالغين، وكذلك للبداية المبكرة للبلوغ والتوقف المبكر عن النمو.

ويمكن كذلك أن تلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية لدى أي شخص يتناولها، مما يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لـ “مايو كلينيك”.

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تفاعل الأدوية

ولا يمكن أن يسبب هذا المكمل آثارًا جانبية غير مرغوب فيها فحسب، بل يمكنه أيضًا أن يتفاعل بشكل خطير مع عدد من الأدوية الأخرى.

وفقًا لبنك الأدوية، يمكن أن تزيد تركيزات الأندروستينيون عند تناوله مع عقار أباميتابير لقمل الرأس أو تنخفض عند استخدامه مع عقار الأميودارون للقلب.

وتشمل التفاعلات الأخرى زيادة تركيزات الأندروستينيون في وجود عقار أبالوتاميد لسرطان البروستاتا وانخفاض التركيزات عند استخدامه مع أبريبيتانت، والذي يستخدم لمنع الغثيان من العلاج الكيميائي.

ويمكن لعقار أتازانافير لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية أن يزيد أيضًا من تركيز الأندروستينيون، كما يمكن لعقار ضعف الانتصاب أفانافيل (ستيندرا).

عند استخدام الأندروستينيون مع عقار الربو بيكلوميثازون ديبروبيونات، قد تحدث وذمة شديدة، كما هو الحال أيضًا مع دواء التهاب المفاصل بيتاميثازون.

أيضًا، يمكن أن تتأثر القدرة على استقلاب الأندروستينيون عند استخدام عقار بيروترالستات، الذي يستخدم لمنع الوذمة الوعائية، وهو تورم وراثي للوجه، وفقًا لبنك الأدوية.

قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية آنذاك الدكتور مارك ماكليلان عند حظر المكمل الغذائي لأول مرة: “بينما يبدو أن منتجات أندرو لها فوائد قصيرة المدى، فإن العلم يُظهر أن هذه الخصائص نفسها تخلق مخاطر صحية حقيقية وكبيرة” .

وأضاف: “بينما يتم الإعلان عن المنتجات للرياضيين، فإن لديهم القدرة على الوصول إلى أيدي شبابنا المتأثرين الذين قد يعتقدون أن هذه المنتجات ستساعد في تطويرهم. أي شخص يأخذ هذه المنتجات بكميات كافية لبناء العضلات أو تحسين الأداء يعرض نفسه أو نفسها لخطر عواقب صحية خطيرة طويلة الأجل ويحتمل أن لا رجعة فيها”.