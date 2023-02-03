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بيان عاجل من سفارة المملكة بشأن حادث تصادم في هذه الدولة
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بيان عاجل من سفارة المملكة بشأن حادث تصادم في هذه الدولة

بيان عاجل من سفارة المملكة بشأن حادث تصادم في هذه الدولة

بيان عاجل من سفارة المملكة بشأن حادث تصادم في هذه الدولة
٠٧:٣٩:٥٧ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعربت سفارة المملكة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية بنين، عن تعازي المملكة لجمهورية بنين جرّاء حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في وسط بنين، أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وعبرت السفارة عن تضامن المملكة ومواساتها لحكومة وشعب بنين ولذوي الضحايا في هذا الحادث المؤلم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا

وقبل أيام، لقي ما لا يقل عن 22 شخصًا مصرعهم في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في وسط بنين في جنوب نيجيريا.

وحسب ما أعلنت السلطات في بينين، فإن حادث التصادم وقع حافلة ركّاب وشاحنة قرب بلدة داسا – زومي وأسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 22 شخصاً وإصابة عدد كبير من الأشخاص بجروح.

الحافلة كان على متنها 40 راكبًا

وبينت أن الحافلة كانت متّجهة من باراكو وسط البلاد، إلى العاصمة كوتونو في الجنوب  وعلى متنها 40 راكبًا، وأن الاصطدام أدّى إلى اندلاع حريق أسفر عن مقتل العديد من ركّاب الحافلة، مشيرة إلى أن الجرحى يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات.

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