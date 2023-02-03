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استشاري يحذر: هذه المأكولات في المملكة تتضمن زيوتا مهدرجة (فيديو)
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استشاري يحذر: هذه المأكولات في المملكة تتضمن زيوتا مهدرجة (فيديو)

استشاري يحذر: هذه المأكولات في المملكة تتضمن زيوتا مهدرجة (فيديو)

استشاري يحذر: هذه المأكولات في المملكة تتضمن زيوتا مهدرجة (فيديو)
٠٨:٢٤:٥٦ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري التغذية، الدكتور عبدالعزيز العثمان من أنه توجد بعض المأكولات في المملكة التي تحتوي على زيوت مهدرجة، فيما يشكل تراكمها خطرًا على الصحة.

وقال لفضائية “الإخبارية”، إن الزيوت المهدرحة جزئيًا أساس للدهون المتحولة، وتتواجد في الخبز، البسكويت، الكيك، الكرواسون، مبيض القهوة، الوجبات السريعةـ المقرمشات الفشار، وقائمة طويلة من الأغذية.

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الزيوت المهدرجة في الطعام

وأوضح أنه يجب ألا تتعدى نسبة الزيوت المهدرجة في الطعام 1 في المائة، لكن المشكلة أن هناك من اعتادوا على الوجبات السريعة يكثرون من المأكولات التي تحتوي على الزيوت المهدرجة، مثل البطاطس، البسكويت، الكوكيز، وهو ما يشكل خطرًا على الصحة.

علاوة على ذلك، أشار العثمان إلى أن قيام المطاعم بالقلي السريع لمنتجاتها مما ينتج زيوتًا مهدرجة ومتحولة، مطالبًا بفرض رقابة عليها للتأكد مما إذا كانت تستخدم الزيت في القلي أكثر من مرة، وما إذا كانت تتم في درجة حرارة مناسبة.

الكلمات الدلالية:
الكرواسون

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