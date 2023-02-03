خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تنفيذ سند لأمر عبر بوابة ناجز

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” اليوم لقرائها الكرام، خطوات تقديم طلب تنفيذ سند لأمر عبر بوابة ناجز، حيث أوضحت وزارة العدل أنها تقدم هذه الخدمة العدلية لتتيح للمستخدمين تقديم طلب تنفيذ سند لأمر عبر بوابة ناجز.

خطوات تقديم طلب تنفيذ سند لأمر

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن خطوات تقديم طلب تنفيذ سند لأمر عبر بوابة ناجز، هي على النحو التالي:

1 – الدخول على النفاد الوطني الموحد.

2 – الضغط على تقديم طلب تنفيذ من لوحة المعلومات.

3 – اختيار النوع “سند لأمر”.

4 – اختيار نوع السند الرئيسي ونوع السند الفرعي.

5 – اختيار صفة مقدم الطلب أصالة عن نفسه.

6 – التعهد بصحة البيانات.

7 – مراجعة تفاصيل طلب التنفيذ.

8 – الضغط على الإبيان للمستخدم.

9 – تعبئة تفاصيل النيابة والمرفقات.

10 – الضغط على إضافة منفذ ضده.

11 – اختيار نوع المنفذ ضده، ثم تحديد إضافة جهة عمله وإقامته.

12 – تعبئة بيانات جهة العمل والإقامة للمنفذ ضده، ومراجعة بيانات المنفذ ضده والضغط على إضافة وحفظ واستمرار.

13 – تعبئة بيانات السند والمبلغ، عن طريق:

– إدخال تاريخ استحقاق السند.

– الضغط على تحميل لإرفاق السند، ملونًا وبصيغة PDF””.

– الضغط على التالي لمراجعة الطلب.

– الضغط على حفظ وإرسال لتأكيد الطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام يستعرض المحاكم المتاحة بناءً على البيانات المدخلة، وأنه إذا لم يتوفر أي محكمة فيتم اختيارها افتراضيًا وفق الضوابط المحددة باللوائح العدلية المعروفة.

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