مشاهد استثنائية بالحدود الشمالية.. وأتربة في المدينة (صور)

تواصل – واس:

أضفى كساء الغطاء النباتي بمنطقة الحدود الشمالية بلونيه الأخضر والبنفسجي والألوان المتعددة الأخرى جمالاً بصرياً طبيعيًا مطرزاً بالخزامى، والبسباس، والقرية، والجرّيد، والأنباز، والنفل، والبابونج، والخبيز، والهق والصفار والأزهار البرية المعتقة، لتضيف مزيجاً من الجمال والروعة, في دلالة على قدوم ربيع ممتع .

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ومنحت هذه الأجواء المتنزهين خيارات متنوعة بين التخييم وسط رياض مكسوة بالنباتات العطرية والأعشاب الخضراء أو التنزه في الشعاف والأرض الرملية المكسوة بزهور الخزامى والنباتات المتنوعة، ليجعل المنطقة وجهة الكثير من متتبعي الأجواء الربيعية من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

إلى ذلك، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر تستمر حتى الـ 7 مساء.

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