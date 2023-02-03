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“الصحة” تُسجل 42 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 37 آخرين
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“الصحة” تُسجل 42 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 37 آخرين

“الصحة” تُسجل 42 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 37 آخرين

“الصحة” تُسجل 42 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 37 آخرين
٠٧:٠٣:٤٦ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليصبح الإجمالي 828.106 حالة.

تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أنه تم تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815.642 حالة ولله الحمد.

تسجيل حالة وفاة واحدة

وأكدت “الصحة” أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9.578 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2886 حالة.

الصحة تطالب بضرورة التواصل مع مركز الاستشارات

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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الكلمات الدلالية:
حالات التعافي فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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