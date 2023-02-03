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مختص: Windows 12 أول نظام تشغيل بقدرات الذكاء الاصطناعي
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مختص: Windows 12 أول نظام تشغيل بقدرات الذكاء الاصطناعي

مختص: Windows 12 أول نظام تشغيل بقدرات الذكاء الاصطناعي

مختص: Windows 12 أول نظام تشغيل بقدرات الذكاء الاصطناعي
٠٨:٢٦:٢٢ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبد الله السبيعي، أن Windows 12 قد يصبح أول نظام تشغيل يأتي بقدرات الذكاء الاصطناعي الكاملة عبر ChatGPT.

في سياق متصل، كشف خبراء التقنية، بعدم تثبيت ويندوز 11 حاليا، بسبب بعض المشاكل التقنية التي قد يواجهها البعض.

وقامت شركة مايكروسوفت بترقية أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 بهدوء إلى ويندوز 11 الذي يقدم بعض التغييرات الجمالية الجديدة، لكنه في نفس الوقت يحتوي على بعض العيوب التي تجعله غير مفضل للكثير من المستخدمين.

عيوب ويندوز 11

ويحتوي ويندوز 11 على نفس العيوب الموجودة في أنظمة التشغيل السابقة، مثل: تكرار تطبيقات النظام القديمة والحديثة، والتحديثات القسرية، والإعلانات، ومخاوف الخصوصية، وبعض الوظائف محدودة أو مبهمة، بينما تمت إعادة صياغة بعض الميزات الأخرى بالكامل.

التغيير الأكثر لفتاً للنظر هو قائمة ابدأ المعاد تصميمها. وتراوحت استجابة المستخدمين بين القبول المتردد والازدراء.

وكانت قائمة Start في قلب الانتقادات منذ ويندوز 8، ولكنها لم تكن مستهدفة عالمياً على الإطلاق.

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