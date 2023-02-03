إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

تواصل – واس:

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، في اعتداءات لقوات الاحتلال على مسيرات نظمت في الضفة الغربية.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية في قلقيلية، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

وفي مسيرة في قرية بيت دجن بمدينة نابلس، أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق بعد الاعتداء على المسيرة ، بإطلاق الرصاص المطاطي ووابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع.

الاحتلال يطلق النار على شاب قرب حوارة جنوب نابلس

في الوقت نفسه، أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب قرب حاجز حوارة العسكري، المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس، وأصابته بجروح.

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم سبعة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من طوباس، فيما اعتقلت خمسة من الخليل وجنين، بعد مداهمة منازلهم .

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

يأتي هذا في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال مدينة أريحا التي تفرض عليها حصارا عسكريا منذ سبعة أيام، قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، قبل أن تتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة.

وحسب وكالة “وفا”، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وأطلقت قنابل مسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

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