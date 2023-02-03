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لسرقتهما مرافق عامة.. شرطة القصيم تطيح بشخصين
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لسرقتهما مرافق عامة.. شرطة القصيم تطيح بشخصين

لسرقتهما مرافق عامة.. شرطة القصيم تطيح بشخصين

لسرقتهما مرافق عامة.. شرطة القصيم تطيح بشخصين
٠٦:٥٥:٤٨ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، القبض على شخصين لسرقتهما أجهزة إلكترونية من مرافق عامة.

وقام المتهمان ببيع الأجهزة المسروقة عبر منافذ السكراب، وتم لاحقًا استرداها، وفق حساب الأمن العام في موقع “تويتر”.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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يمني ادعى تعرضه للسلب

وفي 24 يناير الماضي، ألقت شرطة القصيم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لادّعائه تعرضه للسلب.

وادّعى المواطن اليمني سلب أوراقه الثبوتية ومبالغ مالية من مجهولين تحت تهديد السلاح، وكسر زجاج المركبة التي يقودها.

لكن تبين من إجراءات الاستدلال عدم صحة البلاغ، وتم ضبط الأموال مخبأة داخل المركبة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، على ما أفاد الأمن العام عبر حسابه في موقع “تويتر”.

يشار إلى أن اتهام شخص ما بارتكاب جريمة يثبت عدم صدقها، جريمة تستوجب عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 100 ألف ريال .

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