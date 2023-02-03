ذهول أمريكي بعد ظهور المنطاد الصيني في سماء البلاد.. وبكين تتأسف

تواصل – وكالات:

سادت حالة من الذهول في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان وزارة الدفاع ” البنتاجون”، أنها تعقبت منطاد استطلاع صيني دخل المجال الجوي للبلاد.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع أن الحكومة الأمريكية لا تعتقد أن منطاد المراقبة الصيني يخلق قيمة مضافة كبيرة على ما يمكن للصين جمعه عبر أقمارها الصناعية ذات المدار المنخفض.

الجيش الأمريكي يتعقب المنطاد الصيني

وأكدت الوزارة أنها تعقبت منطاد استطلاع الصين منذ دخوله المجال الجوي الأمريكي، مبينة أنها رصدت منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، وهو لا يشكل أي تهديد للمدنيين.

الصين تصدر بيانًا رسميًا عاجلًا

من ناحيتها، أصدرت الصين ردًا رسميًا بشأن حول المنطاد الذي تم رصده في سماء الولايات المتحدة، ‏والمزاعم الأمريكية بأنه مخصص لأغراض التجسس.‏

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية – حسب “سبوتنيك” – أن المنطاد من الصين، وهو عبارة عن منطاد مدني يستخدم لأغراض البحث، وخاصة لأغراض الأرصاد الجوية.

بكين: رياح الشرق دفعت بالمنطاد تجاه أمريكا

وشددت على أنه نتيجة تأثر المنطاد برياح سائدة من الغرب باتجاه الشرق، وبقدرة توجيه ذاتية محدودة، انحرف بعيدًا عن مساره المخطط له.

وأكدت أن بكين تأسف للدخول غير المقصود للمنطاد إلى المجال الجوي الأمريكي، وأن بكين تتواصل مع الجانب الأمريكي والتعامل بشكل صحيح مع هذا الوضع غير المتوقع الناجم عن القوة القاهرة.

وأشارت إلى أن الصين دولة مسؤولة وتلتزم دائمًا بشكل صارم بالقوانين الدولية، وليس لديها أي نية لانتهاك أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة، وأنه جار التحقق من صحة الحادث والتعامل معه بحكمة وروية.

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