بينهم نساء وأطفال.. 17 قتيلاً في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بباكستان

تواصل – وكالات:

لقي ما لا يقل عن 17 راكبًا، بينهم نساء وأطفال حتفهم عندما اصطدمت حافلة ركاب وشاحنة مقطورة مسرعة بالقرب من نفق في شمال غرب باكستان ليل الخميس – الجمعة.

وقع الحادث في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا، بحسب ما نقلت وكالة “الاسوشيتدبرس” عن مسؤول الطوارئ المحلي ووسائل الإعلام الحكومية.

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وقال مسؤول الإنقاذ رحمت الله: ”لقد نقلنا جميع القتلى والجرحى إلى مستشفى في كوهات”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية صورًا للحافلة المدمرة.

حادث مأساوي

وأعرب عزام خان، رئيس الوزراء المؤقت في الإقليم، عن حزنه العميق والشديد جراء الحادث المأساوي.

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ويأتي ذلك بعد أن اصطدمت حافلة ركاب يوم الأحد بعمود وسقطت من أعلى جسر في إقليم بلوشستان ما أدى إلى اندلاع حريق وسقوط 40 قتيلاً.

وتشيع حوادث السير المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور.