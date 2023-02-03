الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بيان عاجل من سفارة المملكة بشأن حادث تصادم في هذه الدولة
خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تنفيذ سند لأمر عبر بوابة ناجز
تنبيه مهم.. حساب المواطن يوضح سبب صرف الدفعة 63 قبل موعدها
مشاهد استثنائية بالحدود الشمالية.. وأتربة في المدينة (صور)
“الصحة” تُسجل 42 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 37 آخرين
إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بينهم نساء وأطفال.. 17 قتيلاً في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بباكستان

بينهم نساء وأطفال.. 17 قتيلاً في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بباكستان

بينهم نساء وأطفال.. 17 قتيلاً في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة بباكستان
٠٦:٣٩:٣٠ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

لقي ما لا يقل عن 17 راكبًا، بينهم نساء وأطفال حتفهم عندما اصطدمت حافلة ركاب وشاحنة مقطورة مسرعة بالقرب من نفق في شمال غرب باكستان ليل الخميس – الجمعة.

وقع الحادث في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا، بحسب ما نقلت وكالة “الاسوشيتدبرس” عن مسؤول الطوارئ المحلي ووسائل الإعلام الحكومية.

اقرأ أيضًا:

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس باكستان في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة بيشاور

وقال مسؤول الإنقاذ رحمت الله: ”لقد نقلنا جميع القتلى والجرحى إلى مستشفى في كوهات”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية صورًا للحافلة المدمرة.

حادث مأساوي

وأعرب عزام خان، رئيس الوزراء المؤقت في الإقليم، عن حزنه العميق والشديد جراء الحادث المأساوي.

اقرأ أيضًا:

باكستان.. تشديد عقوبة جريمة الإساءة لأمهات المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم

ويأتي ذلك بعد أن اصطدمت حافلة ركاب يوم الأحد بعمود وسقطت من أعلى جسر في إقليم بلوشستان ما أدى إلى اندلاع حريق وسقوط 40 قتيلاً.

وتشيع حوادث السير المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور.

الكلمات الدلالية:
باكستان حادث سير حافلة ركاب شاحنة مقطورة

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

٠١:١٠ م، الجمعة، ١١ أغسطس ٢٠١٧
«التجارة»: ضبط 60 ألف سلعة استهلاكية مجهولة المصدر في جدة

«التجارة»: ضبط 60 ألف سلعة استهلاكية مجهولة المصدر في جدة

٠١:٤٠ م، الأثنين، ١٤ ديسمبر ٢٠١٥
أمطار على محافظة الطائف

أمطار على محافظة الطائف

٠٨:٠٣ م، الأربعاء، ٠٦ مايو ٢٠١٥
القصيم.. إحباط محاولة تهريب 21 ألف قرص «كبتاجون» بمطار الأمير نايف (صور)

القصيم.. إحباط محاولة تهريب 21 ألف قرص «كبتاجون» بمطار الأمير نايف (صور)

٠٣:٢٢ م، الأحد، ٠٨ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *