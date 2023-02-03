متى يحين وقت “أيام الست” الصالحة للزراعة ؟ خبير طقس يوضح

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قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند، إن ما يعرف بـ “أيام الست” الصالحة للزراعة عادة تبدأ في المدة من ” 3 وحتى 6″ من فبراير.

تبدأ اليوم وتمتد لنحو 6 أيام

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنها وتمتد لنحو 6 أيام، وهي معروفة لدى المزارعين الأوائل، وأن أجواءها مناسبة لزراعة معظم المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنه وفق الخبرة التاريخية لا التجربة العلمية، فإنها دوما تكون في شهر 2 من السنة الميلادية، مشيرًا إلى أن ينصح بإتباع المفكرة الزراعية بالمملكة، فهي علمية عملية.

اليوم الجمعة هو أول أيام بذرة الست

في الوقت نفسه، كشف خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة هو أول أيام بذرة الست وهي ستة أيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل وغرس الشتلات وخاصة الحمضيات.

وخلال فقرة برنامجه على “العربية”، أوضح أن الأسبوع القادم هو الأسبوع الأوحد في السنة الذي يختص بزراعة جميع المحاصيل شتوية كانت أم صيفية، ويطلق عليها العامة اسم بذرة الست وهي الأيام التي تصلح لزراعة كل شيء.

وأشار إلى أن سبب احتفاظ تلك الأيام بهذه السمة إلى ضعف المناعة الأرضية، والتقلبات الجوية خلال هذه الأيام، فالبذرة التي لا تقبل في أول النهار تقبل في آخره.