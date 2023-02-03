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“العامة للنقل” تتيح قائمة بالشركات المؤهلة بنشاط التجهيزات الفنية للحافلات لهذا السبب
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“العامة للنقل” تتيح قائمة بالشركات المؤهلة بنشاط التجهيزات الفنية للحافلات لهذا السبب

“العامة للنقل” تتيح قائمة بالشركات المؤهلة بنشاط التجهيزات الفنية للحافلات لهذا السبب

“العامة للنقل” تتيح قائمة بالشركات المؤهلة بنشاط التجهيزات الفنية للحافلات لهذا السبب
٠٥:٥٣:٤٢ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت الهيئة العامة للنقل، قائمة بالشركات المؤهلة في نشاط التجهيزات الفنية للحافلات؛ ‏بهدف ضمان تطبيق أنظمة واشتراطات الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على القائمة عبر الرابط التالي: “اضغط هنا“.

وفي وقت سابق، وقعت الهيئة العامة للنقل بمقرها الرئيس في الرياض، اتفاقية دعم مبادرة توطين” مهن “قائدي مركبات النقل الثقيل”.

أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية إلى ما يلي:

1- تعزيز جهود التوطين للفرص الوظيفية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

2- تمكين السعوديين للعمل في مهن القطاع اللوجستي.

رؤية المملكة

وتأتي الاتفاقية الموقعة بين الطرفين استكمالاً للجهود المبذولة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 بزيادة فرص التوظيف بما يسهم في خفض معدلات البطالة.

وتهدف مبادرات التوطين التي تعمل عليها الهيئة العامة للنقل وتأتي ضمن مستهدفاتها الإستراتيجية إلى دعم منشآت القطاع الخاص، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

آلية الدعم

وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك نظرًا لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ويضمن ذلك تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

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