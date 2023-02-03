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اعتبارًا من الأسبوع المقبل.. “تويتر” يصدم مستخدميه بقرار جديد 
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اعتبارًا من الأسبوع المقبل.. “تويتر” يصدم مستخدميه بقرار جديد 

اعتبارًا من الأسبوع المقبل.. “تويتر” يصدم مستخدميه بقرار جديد 

اعتبارًا من الأسبوع المقبل.. “تويتر” يصدم مستخدميه بقرار جديد 
٠٥:٣٦:١٦ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت منصة “تويتر” أنها ستتوقف عن تقديم خدمة مجانية لمستخدميها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وقالت إنها ستوفر فقط وصولاً بمقابل مادي إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها اعتبارًا من 9 فبراير الجاري.

ولطالما تمكن المطورون من الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة دون مقابل، على الأقل في نطاق محدود، بينما يكلف التكامل الأعمق أموالاً.

ولم تقدم “تويتر”، أي تفاصيل حول نموذج التسعير المستقبلي، لكنها أوقفت فقط إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات خلال الأسبوع المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

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واجهة برمجة تطبيقات تويتر

وكتبت في تغريدة أمس الخميس: “بدءًا من 9 فبراير، لن ندعم الوصول المجاني إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر، وسيتوفر للإصدارين 2 و 1ر1 بدلا من ذلك طبقة أساسية مدفوعة”.

ومن خلال الوصول إلى الواجهة، تم تطوير نظام من التطبيقات والخدمات المفيدة خلال السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال، يتم أخذ لقطات شاشة للتغريدات، مما يجعل قراءة سلاسل من عدة منشورات أسهل، أو جمع التغريدات التي تم حذفها لاحقا.

وقد يعني فرض تويتر رسومًا للوصول إلى واجهاته أن الخدمات ستحتاج إلى طلب أموال من المستخدمين. وتعتبر نماذج الأعمال هذه صعبة لأن الرغبة في الدفع عبر الإنترنت منخفضة نوعا ما.

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سلسلة من المشكلات

وتعاني “تويتر” من سلسلة من المشكلات منذ أن اشترى المنصة، الملياردير إيلون ماسك في الخريف الماضي، وتم تحميل الخدمة مليارات الدولارات من الديون التي يجب الآن تسديدها.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عائدات الإعلانات منذ ذلك الحين، وقد ابتعد الكثير من المعلنين عن المنصة بعد انحرافها الملحوظ إلى التيار اليميني في ظل إدارة ماسك.

وتعمل منصة التغريدات القصيرة على محاولة كسب المزيد من المال من خلال عرض الاشتراك، من بين أمور أخرى. وفي الآونة الأخيرة، تم بيع الأثاث من المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو بالمزاد.

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خدمة مجانية منصة تويتر واجهات برمجة التطبيقات

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