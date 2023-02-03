تفاصيل حظر قطر الأغذية التي تشمل مكونات منتجات الحشرات

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أصدرت وزارة الصحة في قطر، بيانًا توضيحيًا بشأن ما يتم تداوله حول سماح بعض الدول باستخدام حشرات في إنتاج الأغذية.

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استيفاء اشتراطات الحلال في الأغذية

وقالت الوزارة – عبر حسابها الرسمي في تويتر- إنها تتعامل مع أي نوع من الأغذية التي تستخدم فيها الحشرات باعتبارها أغذية غير مستوفية لاشتراطات اللوائح الفنية الخاصة بالحلال ويتم رفض تداولها في الأسواق القطرية، وذلك استنادا إلى اللوائح الخليجية ذات الصلة، والرأي الشرعي للجهات المختصة بعدم جواز استخدام الحشرات المحرمة أو البروتين والمكملات المستخلصة منها في الغذاء.

وأضاف البيان: تتحقق وزارة الصحة العامة من استيفاء اشتراطات الحلال في الأغذية من خلال هيئات إسلامية معتمدة لدى الوزارة، ومن خلال تحاليل مخبرية في مختبرات الأغذية التابعة للوزارة التي يمكنها تحديد مصدر البروتين بدقة، وهي مختبرات حاصلة على الاعتماد الدولي.

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استخدام الصراصير في الغذاء

ووفقًا للفرنسية، فإن البيان لم يذكر أسماء الدول، لكن الإعلان جاء بعد أسبوع من موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي على يرقات دودة الوجبة الصغيرة والصراصير المنزلية لاستخدامها في الغذاء.

ولطالما كانت الحشرات مصدراً للبروتين، لكن الاستهلاك انتشر مع تزايد الضغوط لإيجاد بدائل للحوم والأطعمة الأخرى التي بتسبب انتاجها بمستويات عالية من غازات الدفيئة.

وقد وافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على أربع حشرات للغذاء في العامين الماضيين، مشترطا وضع علامات واضحة على جميع المنتجات التي تحتوي على الحشرات.

ويقول خبراء إنه لا يوجد حكم واضح في الشريعة الإسلامية بشأن ما إذا كان يمكن أكل الحشرات.

ويرى معظمهم أن تناول الجراد “حلال”، كما ورد في القرآن. لكن العديد من علماء الشريعة الإسلامية يرفضون الحشرات الأخرى لأنها تُعتبر غير نظيفة.

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