العالم في أسبوع.. تأشيرة “الترانزيت” مجانًا لأربعة أيام.. واعترافات صادمة لقاتلة “الغريبي”

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

أعلن برنامج “حساب المواطن” أنه سيتم صرف دعم “الدفعة 63” يوم الخميس المقبل. وقالت “خدمة المستفيدين”، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، إنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 63 يوم الخميس بتاريخ “9 فبراير”.

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أن تأشيرة المرور “ترانزيت” متاحة لزيارة المملكة لمدة أربعة أيام مجانًا.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن التأشيرة تتيح التنقل بين المدن وأن المسلمين المسافرين يستطيعون أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

أكد عم المبتعث المغدور به في الولايات المتحدة، الوليد الغريبي، أن المتهمة ستمثل أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا في منتصف فبراير الجاري.

ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن نيكول ماري روجرز (19 عامًا) بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة. ووفقًا لما أدلت به أثناء الاستجواب، أوضح سعد الغريبي أنها طلبت من ابن شقيقه المساعدة في نقل أغراضها، وعندما صعد معها إلى غرفتها قامت بطعنه ورميه في الحمام المشترك ولاذت بالفرار.

ابتداءً من يوم الخميس، دخل العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيّز النفاذ، وفق ما أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، بموجب المرسوم الملكي رقم م/136 بتاريخ 1443/12/28هـ بالموافقة على النظام ومرور 180يومًا على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.

وسيحل النظام الجديد ولائحته التنفيذية محل نظام “استئجار الدولة للعقار وإخلائه” ولائحته التنفيذية، وسيستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.

سيتعين على الجامعات في غضون 30 يومًا من الآن، تنفيذ قرار وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات، بإعادة هيكلة الأقسام والكليات والعمادات التي ستدمج أو تغلق، بعد أن تم منحها مهلة ثلاثة أشهر للانتهاء من ذلك.

وأوردت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الوزارة منحت كل جامعة الفرصة حتى يكون لها الخيار في إغلاق الأقسام أو الكليات التي لاتحتاجها أو لا ترى جدواها لسوق العمل،

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ثلاث تعديلات على إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس.

وقامت الوزارة بإصدار تعميم للجهات الحكومية التي تطبق على منسوبيها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تضمن ثلاث تعديلات على إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس، من بينها “إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني وعطلة يوم التأسيس أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية”

ثانيًا – دوليًا:

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، أن الحكومة قررت فرض عقوبات على 16 مسؤولًا إيرانيًا بعضهم بالحرس الثوري، وكيان واحد، لتورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية المستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أنه تم فرض عقوبات إضافية على 4 أفراد و4 كيانات في إيران لمشاركتهم في إنتاج وتوريد الطائرات المسيرة إلى روسيا.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّ بلاده مهدّدة “مجدّداً” بـ”دبّابات ألمانية”، في إشارة إلى مدرّعات ليوبارد-2 التي تعهّدت برلين تزويد كييف بها للتصدّي للغزو الروسي الذي قارنه سيّد الكرملين مجدّداً بالحرب ضد هتلر.

وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، قال بوتين “هذا أمر لا يصدق لكنّه حقيقي. نحن مهدّدون مجدّداً بدبّابات ليوبارد ألمانية”، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ روسيا قادرة على “الردّ” على الدول التي تهدّدها.

نظم المقدسيون، يوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا بجبل المُكبر في العاصمة العربية المحتلة، وذلك احتجاجًا على هدم الاحتلال لبيوت الفلسطينيين.

وأعلن رئيس هيئة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، عن بدء الاعتصام، اليوم الثلاثاء، في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، ولغاية يوم غدٍ الأربعاء، رفضًا لقرار محكمة الاحتلال هدمها، وترحيل سكانها.