بدء أعمال إصلاح طريق “الرياض – الدمام” .. والكشف عن مراحل المشروع (فيديو)

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أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية عن بدء أعمال إصلاح طريق “الرياض – الدمام” من تقاطع طريق أبو حدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل ابتداءً من يوم الأحد 5 من فبراير 2023م.

أهمية مبادرات التشجير

وفي وقت سابق، أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، على أهمية مبادرات التشجير للحد من زحف الرمال على الطرق

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النقل عن مبادرة لتشجير مناطق زحف الرمال بطريق الرياض الدمام.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي تفقد برفقة رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مبادرة تشجير مناطق زحف الرمال بطريق الرياض الدمام”.

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاهم والتعاون بين الوزارة ومركز تشجير الطرق الرئيسة بالمملكة.

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