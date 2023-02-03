من “الريموت” إلى “مفاتيح الإضاءة”.. أكثر 10 أشياء في المنزل تهدد صحتك

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كشفت دراسة أمريكية أن متوسط الجراثيم التي تختبئ داخل منزل واحد تصل إلى 8 آلاف نوع مختلف.

لكن أين تعيش بالضبط؟

كشف جوردان هاورث، عالم صحة الأمعاء المقيم بالولايات المتحدة، عن الأشياء التي تحتوي على معظم البكتيريا داخل المنزل، والتي ربما لم يتم تنظيف بعضها من قبل أبدًا.

يقول إن الإصابة بعدوى سيئة، مثل السالمونيلا “مرة واحدة فقط” يمكن أن يترتب عليها مشاكل صحية تدوم مدى الحياة مثل متلازمة القولون العصبي.

1. ماكينات صنع القهوة

بينما قد تعتقد أنها نظيفة، ستندهش عندما تعرف أن ماكينات صنع القهوة يمكن أن تكون “أرضًا خصبة” للبكتيريا والعفن، لذا يجب دائمًا غسلها بالخل وتغيير الماء دائمًا قبل الاستخدام.

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2. ريموت التلفزيون

على الرغم من أنها لا تستخدم سوى بضع مرات في اليوم، إلا أن أجهزة التحكم عن بُعد (الريموت) هي أحد الأشياء التي قد تتواجد عليها الجراثيم. وفقًا للعديد من الدراسات، يحمل “الريموت” ما يصل إلى أكثر 20 مرة من الجراثيم بمقعد الحمام.

3. الأحذية

الأحذية تحمل بكتيريا “كلوستريديوديز ديفيسيل”، والتي تتسبب في عدوى الأمعاء الغليظة (القولون)، و”يمكن أن تسبب إسهالًا شديدًا. لذا عليك أن تخلع حذاءك دائمًا عند الباب.

4. غسالة الأطباق

غسالة الأطباق من أكثر الأشياء التي يمكن أن تستخدميها في المطبخ – وهي أيضًا أقذرها. لذا يجب نقعها في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة كل أسبوع.

5. الميكروويف

الميكروويف، يمكن أن يكون مكانًا مفضلاً للبكتيريا مثل الإشريكية القولونية أو السالمونيلا، مما يؤدي إلى تلوث الطعام. لذا يجب في حال وجود أي بقع طعام في الميكروويف، أن تسارعي إلى تنظيفها.

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6. ألواح التقطيع

يمكن أن تحتوي ألواح التقطيع على بكتيريا أكثر بنسبة 200 في المئة من مقعد الحمام، وفقًا لخدمة المعلومات الصحية التابعة لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا. ويجب استخدام لوح تقطيع منفصل للحوم النيئة، لتجنب نقل البكتريا.

7. الثلاجة

بسبب كمية الطعام التي يتم الاحتفاظ بها داخل الثلاجة، فإنه يجب تنظيفها بعمق مرة واحدة شهريًا. يعد تخزين الطعام بشكل صحيح أمرًا مهمًا أيضًا، حث يجب وضع المنتج الجاهز للأكل في الأعلى، ومن ثم وضع باقي الأطعمة في الأسفل.

8. مناشف الحمام

يمكن أن تحمل المناشف المتسخة مجموعة كبيرة من الميكروبات، وقد تم ربطها أيضًا بنشر الأمراض المعدية، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا. ويفضل أن تستخدم منشفة منفصلة لغسل يديك والاستحمام لتقليل انتشار البكتيريا.

9. مفاتيح الإضاءة

متى كانت آخر مرة قمت فيها بتنظيف مفتاح الإضاءة؟

غالبًا ما تكون مفاتيح المصابيح دافئة، مما يعني أنها أرض خصبة للبق. وجدت بعض الدراسات ما يصل إلى 217 نوعًا مختلفًا من البكتيريا تترك على كل بوصة مربعة من المفتاح.

10. الحيوانات الأليفة

يفضل بعض الناس تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل، مثل الكلاب، لكنهم مصدر لنقل العدوى والبكتيريا.