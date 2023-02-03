اليورو يرتفع لـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة 3 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.10 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.30

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.60

فرنك سويسري 4.11

ارتفاع الدولار عالميًا

وعالميًا، ارتفع الدولار بشكل طفيف، اليوم، ليحافظ على بعض الزخم بعد أن قفز في الجلسة السابقة عقب سلسلة قرارات من بنوك مركزية في أوروبا، بحسب “الاقتصادية”.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 101.89. وارتفع الين الياباني قليلاً مقابل العملة الأمريكية عند 128.66.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.18 في المئة إلى 1.22 دولار، بعد انخفاضه 1.2 في المائة أمس الخميس عندما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكنه شدد على أن التضخم يظهر مؤشرات على التراجع.

وهبط الدولار الأسترالي 0.35 في المئة عند 0.705 دولار. في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي 0.35 في المئة مقابل نظيره الكندي عند 1.336 دولار كندي.

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