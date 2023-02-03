انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 202 ريال

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 3 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 231.09 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 211.84 ريال.

عيار 21 يسجل 202.21 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.21 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.32 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.80 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 115.55 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7187 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1618 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 231.092 ريال.

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار الأمريكي.

ارتفاع الذهب 0.2%

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1916.31 دولارًا للأوقية، في حين لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر، لتظل عند 1915.80 دولارًا للأوقية.

واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بفضل توقعات الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبعدما رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد عام من الزيادات الحادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس كما كان متوقعاً. وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1%، مما كبح أسعار الذهب.

المعادن الأخرى

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل سعرها إلى 23.5232 دولارًا للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1020.51 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 1655.60 دولارًا.

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