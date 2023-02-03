الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تفاصيل حظر قطر الأغذية التي تشمل مكونات منتجات الحشرات
اليورو يرتفع لـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
خطيبا المسجدين الحرام والنبوي: عليكم بالقرآن وهدي النبي ﷺ لعلاج القلوب ونيل البركات
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 202 ريال
“خطة لاستدراجه”.. تفاصيل جديدة في مقتل “الغريبي” بأمريكا (فيديو)
خطيب المسجد الحرام: يجب اتباع النبي والابتعاد عن الهوى والزلات (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“خطة لاستدراجه”.. تفاصيل جديدة في مقتل “الغريبي” بأمريكا (فيديو)

“خطة لاستدراجه”.. تفاصيل جديدة في مقتل “الغريبي” بأمريكا (فيديو)

“خطة لاستدراجه”.. تفاصيل جديدة في مقتل “الغريبي” بأمريكا (فيديو)
٠٣:٣٤:٢٩ م، الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

روى عبد الله الغريبي، والد المبتعث الوليد الغريبي تفاصيل جديدة في قضية مقتل ابنه في أمريكا.

وأوضح أن القاتلة وضعت خطة لاستدراجه متذرعة بحاجتها لمساعدته في حمل أغراضها، وصعد نجله للدور الثالث الذي به غرفتان وحمام مشترك، وعندما وصل الحمام ضربته على رقبته.

وأضاف: لم يستطع مقاومتها كانت تزن ما يقارب 90 كيلو وطولها حوالي 170 سم وهو أقصر منها وطوله 160 سم ووزنه 50 كيلو تقريبًا

المتهمة واصلت طعنه داخل الحمام

وأشار إلى أن المتهمة أدخلته الحمام بعد الضربة الأولى وسط مقاومته ثم أكملت عليه بعدة طعنات ورمته في حوض الاستحمام وخرجت بعدها وأغلقت باب الحمام بالمفتاح.

وتابع: الساكن بالغرفة المجاورة اشتبه بالحادثة لكنه لم يغادر غرفته بل اتصل بصاحبة المنزل التي حضرت بعد دقائق لتجد القاتلة تنظف المكان بالكلور

وأوضح والد المغدور، أن القاتلة نزلت إلى غرفة “الوليد” وسرقت منها أجهزته الإلكترونية التي كان مولعًا بها ثم أخذت بقية أغراضها وغادرت قبل اكتشافها، مؤكدًا أن الجريمة حصلت داخل سكنه في ولاية فيلادلفيا الأمريكية .

اقرأ أيضا:

بعد الإطاحة بالقاتلة.. وصول جثمان الطالب المبتعث “الوليد الغريبي” للمملكة خلال أيام

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أمريكا السعودية المبتعث المبتعث الوليد الغريبي والد الغريبي

مواد ذات صلة

المزيد
رغم انخفاضها عالمياً.. 8 أسباب لارتفاع أسعار الألبان المحلية

رغم انخفاضها عالمياً.. 8 أسباب لارتفاع أسعار الألبان المحلية

٠٦:٠٤ م، الثلاثاء، ١١ أغسطس ٢٠١٥
بعد مطاردته.. القبض على سارق سيارة في الدمام (فيديو)

بعد مطاردته.. القبض على سارق سيارة في الدمام (فيديو)

٠١:٢٧ ص، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦
بالفيديو.. نجاة سائق ليموزين “حُشرت” سيارته بين شاحنتين في الخرج

بالفيديو.. نجاة سائق ليموزين “حُشرت” سيارته بين شاحنتين في الخرج

٠٥:٠٤ م، الأثنين، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤
«مدني بريدة» يباشر حادث تسرب مياه دون إصابات

«مدني بريدة» يباشر حادث تسرب مياه دون إصابات

٠٢:٣١ م، الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *