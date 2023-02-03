“خطة لاستدراجه”.. تفاصيل جديدة في مقتل “الغريبي” بأمريكا (فيديو)

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روى عبد الله الغريبي، والد المبتعث الوليد الغريبي تفاصيل جديدة في قضية مقتل ابنه في أمريكا.

وأوضح أن القاتلة وضعت خطة لاستدراجه متذرعة بحاجتها لمساعدته في حمل أغراضها، وصعد نجله للدور الثالث الذي به غرفتان وحمام مشترك، وعندما وصل الحمام ضربته على رقبته.

وأضاف: لم يستطع مقاومتها كانت تزن ما يقارب 90 كيلو وطولها حوالي 170 سم وهو أقصر منها وطوله 160 سم ووزنه 50 كيلو تقريبًا

المتهمة واصلت طعنه داخل الحمام

وأشار إلى أن المتهمة أدخلته الحمام بعد الضربة الأولى وسط مقاومته ثم أكملت عليه بعدة طعنات ورمته في حوض الاستحمام وخرجت بعدها وأغلقت باب الحمام بالمفتاح.

وتابع: الساكن بالغرفة المجاورة اشتبه بالحادثة لكنه لم يغادر غرفته بل اتصل بصاحبة المنزل التي حضرت بعد دقائق لتجد القاتلة تنظف المكان بالكلور

وأوضح والد المغدور، أن القاتلة نزلت إلى غرفة “الوليد” وسرقت منها أجهزته الإلكترونية التي كان مولعًا بها ثم أخذت بقية أغراضها وغادرت قبل اكتشافها، مؤكدًا أن الجريمة حصلت داخل سكنه في ولاية فيلادلفيا الأمريكية .

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