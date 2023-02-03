“حساب المواطن” يكشف عن خطوات الاعتراض على “عدم الأهلية”

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن” عن خطوات الاعتراض على نتيجة “عدم الأهلية”.

وقال حساب “خدمة المستفيدين”، في موقع “تويتر”، إنه “في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل- تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

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موعد صرف دعم “الدفعة 63”

وكان “حساب المواطن” قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم صرف دعم “الدفعة 63” يوم الخميس المقبل.

وقالت “خدمة المستفيدين”، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، إنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 63 يوم الخميس بتاريخ “9 فبراير”.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن؟

-الدخول للموقع الرسمي للبرنامج.

– إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

-أدخل رقم الهاتف المحمول في الحقل المخصص.

-التحقق من جميع البيانات المدخلة في الحقول المخصصة لهذا الغرض.

-أدخل رمز التحقق الذي سيتم إرساله إليك عبر رسالة نصية.

-يتم عرض جميع تفاصيل الأهلية.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.