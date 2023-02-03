خطيب المسجد الحرام: يجب اتباع النبي والابتعاد عن الهوى والزلات (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري، إنه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن الهوى والزلات.

وأضاف في خطبة الجمعة: “المتابعة لا تتحق إلا بموافقة العبادة للشريعة في سببها وجنسها وفي قدرها وكيفيتها وفي زمانها ومكانها فهي أوصاف 6 ولا تتحقق المتابعة إلا في اجتماعها في العبادة”.

وتابع: “يجب أن يجرد الفرد اتباعه من الهوى، فإنهما يتنافران، قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين” .

الاتباع ينقسم إلى قسمين

وواصل: “قسم الرب الاتباع إلى قسمين لا ثالث لهما، اتباع لما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الهوى، فما يزالان يعتلجان في قلب المرء حتى يظفر أحدهما على الآخر”.

واستكمل: “احذروا الأهواء ومداخلها فإن لها صورًا وألبسة تغر كثيرا من الناس، ولايزال الشيطان يلج على المؤمن من أبواب الهوى حتى يهلكه، فلا يقف أمام هذه الأهواء إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم”.

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