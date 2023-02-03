خطيب المسجد النبوي: عالجوا ضيق القلوب بالقرآن والذكر (فيديو)

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دعا خطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالباري الثبيتي إلى علاج ضيق القلب بالقرآن الكريم، وحث على تعويد الألسنة بذكر الله لتطيب القلوب.

وقال في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي: “كيف نطمع في حياة القلب ووجله وخشيته، إن ملأنه بما يحول بينه وبين الانتفاع بالموعظة من ربه، قال تعالى “وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ”.

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إن لم تجد قلبك عند القرآن فأين تجده؟

وتابع “فإن لم تجد قلبك عند القرآن فأين تجده، إن لم تجد أثر الموعظة والقرآن في قلبك، ففتش عن السبب وعالج المرض، قال الله تعالى: وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ”.

واستدرك خطيب المسجد النبوي، قائلاً: “ولا يخلو مؤمن من حالات وَجَلٍ استشعرها إثر سماع موعظة وآيات من كتاب الله، أشرق معها قلبه، واقشعر جلده، وحلقت روحه في الملكوت العليا، هذه القلوب الوجلة التي تتذوق حلاوة الإيمان وتتلذذ بالطاعة، وتصد مسالب الفتن والشك، وتسلم من العلل القلبية”.

فيديو | خطيب المسجد النبوي عبدالباري الثبيتي: عالجوا ما في قلوبكم من ضيق بالقرآن الكريم#الإخبارية pic.twitter.com/DpOTkr4sVD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2023