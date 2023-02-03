سد معاوية بن أبي سفيان شاهد على براعة العرب بهندسة السدود.. ما قصته؟ (فيديو)

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يبقى سد معاوية بن أبي سفيان بالمدينة المنورة، خير شاهدٍ على عصر تسيد فيه المسلمون هندسة بناء السدود.

وأظهر المسلمون في عصر مبكر من عصور الحضارة الإسلامية براعتهم الجيولوجية التي ساعدت على اختيار المكان المناسب للسد لتحقيق الهدف المنشود من بنائه، والذي يهدف إلى السيطرة على مياه السيول الجارفة، وتوزيعها بشكل منظم على الأراضي الزراعية.

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وادي الخنق

وقال محمد الترجمي، مؤرخ في آثار المدينة المنورة لفضائية “الإخبارية”، إن السد يطلق عليه اسم “وادي الخنق”، وقد بني على طريق “الحجر النجدي”.

وأوضح أن “العرب ذوو معرفة بالأودية ومعارجها، والأودية التي تضيق بها السيول عند اندفاعها، فقد كانوا يبدعون في الأودية التي تكون مجمعًا للسيول، ويجعلون فيها السدود، وكانوا أعراف الناس ببيئتهم وأرضهم”.

ويقع السد شرق المدينة المنورة، وجنوب قرية العاقول بحوالي 15 كيلومترًا. يبلغ طوله الأصلي حوالي 30 مترًا وإرتفاعه من قاع الوادي إلى مستوى المنطقة المحيطة بحوالي 20 مترًا، ويبلغ عرض جدار السد عند القاعدة حوالي 10 أمتار.

وقد تعرض السد في منتصفه للانهيار نتيجة للزلازل التي أصابت المنطقة عبر القرون بالإضافة إلى السيول الجارفة التي تصب في هذا الممر الضيق من الوادي.

وعلى مقربة من هذا السد يوجد سد آخر أكثر طولًا وأقل ارتفاعًا وقد أُقيم لحجز المزيد من مياه السيول التي تفيض من بحيرة السد الأول وقد تعرض هذا السد أيضًا للانهيار من منتصفه مثل السد السابق.

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منقوش عليه اسم معاوية بن أبي سفيان

وسد وادي الخنق من أحدث السدود المكتشفة والتي لم تكن معروفة ويُعَدْ كلا السدين مثالًا بارزًا لهندسة المسلمين في إقامة السدود، خاصة وأن حجر التأسيس عُثر عليه في قمة السد الرئيس وعليه اسم معاوية بن أبي سفيان.

وهناك سدود أخرى من أهمها سد وادي رانوناء، والذي بناه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان جنوب المدينة المنورة شمال جبل عسير، وسد وادي السد وبقايا سد عاصم في الجماوات في الجهة الغربية من وادي العقيق.

وقد بقي هذا السد شاهدًا على عظمة الحضارة الإسلامية رغم مرور أكثر مما يقارب الألف وأربعمائة عام على بنائه وقد انهار جزء منه في عام 654هـ بسبب الزلزال الذي أصاب المدينة والبركان الذي ثار في تلك السنة قريبًا من هذا السد.