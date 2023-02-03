بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: أعلى المقامات وأشرفها “عبودية الله واتباع الرسول”
تواصل – فريق التحرير:
قال خطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري، إن أعلى المقامات وأشرفها عبودية الله ومتابعة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم.
وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: :إن مقام العبودية لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أجل المقامات وأعلاها وأشرف المنازل وأولادها وأعز المراتب وأثناها”.
يجب طاعة الله في كل الأوقات
وتابع: “قال الله تعالى من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن من أصبغ النعم وأعلاها قدرا نعمة إرسال الرسل عليهم السلام”.
وواصل: “بالايمان بهم تتحقق السعادة في معاش العباد ومعادهم ويظفر في الآخرة والأولى برضى ربهم وهذه أعظم المطالب وأسمى الرغائب”.
واستكمل: “قال الله تعالى من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون”.
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فيديو | خطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري: أعلى المقامات وأشرفها عبودية الله ومتابعة الرسول العظيم #الإخبارية pic.twitter.com/tdOVLBZhB7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2023