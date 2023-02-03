بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: أعلى المقامات وأشرفها “عبودية الله واتباع الرسول”

تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري، إن أعلى المقامات وأشرفها عبودية الله ومتابعة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: :إن مقام العبودية لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أجل المقامات وأعلاها وأشرف المنازل وأولادها وأعز المراتب وأثناها”.

يجب طاعة الله في كل الأوقات

وتابع: “قال الله تعالى من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن من أصبغ النعم وأعلاها قدرا نعمة إرسال الرسل عليهم السلام”.

وواصل: “بالايمان بهم تتحقق السعادة في معاش العباد ومعادهم ويظفر في الآخرة والأولى برضى ربهم وهذه أعظم المطالب وأسمى الرغائب”.

واستكمل: “قال الله تعالى من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون”.

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