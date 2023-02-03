بـ 1 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، صباح اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة 1 درجة مئوية كأقل درجة تم تسجيلها اليوم، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

إلى ذلك، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساء.