6 تحذيرات وتنبيهات للمبتعث عند الوصول إلى اليابان

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أصدر مركز خدمات الابتعاث التابع لوزارة التعليم، عددًا من التحذيرات والتنبيهات التي يتوجب على المبتعث اتباعها عند الوصول إلى دولة اليابان.

6 تحذيرات

وأوضح أن هذه التحذيرات هي كالتالي:

1- الحرص على الحصول على شهادة التطعيم وفق المواصفات المطلوبة.

2- تحميل البرنامج الخاص بالسجل الصحي من خلال موقع وزارة الصحة والعمل اليابانية.

3- الإجابة على الأسئلة قبل الوصول حتى تكون الإجراءات سهلة.

4- في حال عدم توفر الشهادات المطلوبة ستُمنع من الدخول إلى اليابان.

5- يتوجب على المبتعث اتباع الحجر المؤسسي عند الوصول.

6- كافة التكاليف على حساب المبتعث الخاص.

وأوضح المركز أنه يجب على المبتعث إيجاد سكن بالتنسيق مع الجامعة قبل الوصول إلى اليابان، وبعد الوصول يتم الذهاب إلى البلدية لتسجيل العنوان وبعد ذلك يمكنه فتح الحساب البنكي.

إحضار المرافقين

وأضاف: “أما في حال وجود رغبة بإحضار المرافقين إلى اليابان، فيجب تقديم الأوراق المطلوبة لوزارة العدل وذلك بعد وصول الطالب إلى اليابان «بمفرده» والحصول على شهادة الأهلية للمرافقين COE ثم إرسالها إلى المملكة عبر البريد الدولي، وبموجبها يحصل المرافقون على تأشيرة الدخول إلى اليابان من السفارة اليابانية في الرياض أو القنصلية في جدة”.

وأشار المركز إلى أن الرخصة السعودية والدولية لا يمكن استخدامها في اليابان، بل يجب على المبتعث استخراج رخصة يابانية، إذ أن قيادة أي مركبة من دون الرخصة اليابانية تعد مخالفة للقانون يحاسب صاحبها.

وتابع: “من التنبيهات المهمة للمبتعث، الحرص على تجديد التأشيرة قبل نهايتها بوقت كافٍ لتجنب الوقوع في مشكلة قانونية”.

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